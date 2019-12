I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

TUTTOSPORT - Sampdoria-Juve 1 a 2, Ronaldo da NBA e Sarri sorride. Cristiano Ronaldo salta a 2 metri e 56 centrimetri, segnando il più bel gol della sua carriera italiana. L’impressionante gesto atletico che lo equipara a un cestista Nba (la media dei salti nel campionato di basket americano è 2,57) illumina la serata e allunga la serie positiva di CR7, sempre più in forma, sempre più determinante, sempre più lui, semplicemente il più grande. Brescia ko con il Sassuolo, finisce l'effetto Corini. Dopo due vittorie consecutive, va ko 2-0 in casa di De Zerbi, in una gara di recupero della settima giornata. Gli emiliani invece ritrovano il successo dopo cinque gare a bocca asciutta, tra campionato e Coppa Italia.

LA GAZZETTA DELO SPORT - Samp-Juve 1 a 2; Dybala splendido, Ronaldo da 7,5 e ora i bianconeri sono a +3 sull'Inter. Il Dygualdo esalta il Dybaldo. Nella serata di Marassi Maurizio Sarri schiera per la seconda volta consecutiva dall’inizio i tre tenori e la partita la decidono due componenti del magico terzetto, Dybala e Ronaldo. Premio Gazzetta, Mancini è l'uomo dell'anno, trionfa anche la Pellegrini; Settebello squadra al top. Notte di stelle, notte di premi. Si accendono le luci sull’edizione 2019 dei Gazzetta Awards, il Gran Galà della Rosea che premia i migliori sportivi dell'anno.

LA STAMPA VDA - Il Gardena di nuovo sopra tutti al Memorial Fosson. Federica Brignone sul gradino più alto del podio; adesso vola e non vuole scendere. Palet, Brulard guida la classifica del Campionato invernale.