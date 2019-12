22° MEMORIAL GIORGIO MININI TENNIS: E ora ci godiamo i big

Da venticinque partite sopportate egregiamente dai tre campi del centro sportivo di Chatillon, nella giornata di giovedì 19 dicembre, gli incontro saranno “solamente” 15, con la presenza dei primi big dei tabelloni open di singolare.

Prosegue anche il percorso del torneo di doppio maschile, giunto ai quarti di finale, con in campo tutte le coppie più forti. Mercoledì ha fatto registrare l’uscita di scena dell’ultimo giocatore valdostana inserito nei tornei di singolare.

Non è difatti riuscito a superare il primo impegno, l’ex professionista di Sarre della racchetta Matthieu Vierin (2.4) classe 1991, che si è arreso al suo avversario di giornata, Andrea Bergomi che si è imposto 6/4, 6/3. Matthieu, assieme al fratello maggiore Julien, sarà protagonista ancora nella serata di oggi, giovedì 19 dicembre, andando a sfidare Nicolò Crespi e Remy Bertola, formazione testa di serie numero 4 del tabellone di doppio.

Sale ancora il livello qualitativo del torneo, con il tabellone maschile che propone tutte le teste di serie ad esclusione della sola TS1 Alessandro Bega. Altissimo sarà quindi il livello di gioco con la presenza di giocatori classificati 2.2 e protagonisti di diversi tornei nazionali ed internazionali.

Stesso prezioso parterre per il singolare femminile del Minini che in attesa della discesa in campo delle tre teste di serie principali, propone già giocatrici di altissimo livello, capaci di ritagliarsi la vetrina più importante del torneo di Chatillon come Giulia Gabba capace di vincere due edizioni del più importante torneo tennistico della regione.

Risultati incontri mercoledì 18 dicembre Singolare Femminile

Elisa Camerano - Elena Rutigliano 61 67 75,

Chiara Giaquinta - Alessandra Polese 60 26 60,

Eleonora Canovi - Camilla Diez 62 61, Alessia Tagliente - Miriana Marelli 62 64,

Enola Chiesa - Rachele Rimondini 62 46 60,

Sofia Caldera - Rachele Zingale 64 64,

Beatrice Ottone - Martina Zara 76 62,

Maria Aurelia Scotti - Maria Canavese 62 26 61

Singolare Maschile

Pietro Schiavetti - Denis Golubev 76 61,

Federico Marchetti - Alessandro Biscardini 62 60,

Carlo Alberto Fossati - Davide Aschieri 76 60,

Andrea Turco - Nicolo' Crespi 63 62,

Marco Franzini - Andrea Cardella 62 63,

Riccardo Maiga - Ottaviano Martini 62 60,

Maurizio Speziali - Leonardo Nava 63 64,

Andrea Bergomi - Matthieu Vierin 64 63,

Luca Tomasetto - Massimiliano De Pasquale 76 60,

Andrea Bolla - Jacopo Bertolini 61 60

Doppio Maschile

Andrea Vavassori /Luca Tomasetto - Lorenzo Zadro/ Nicolo' Giordana 60 64,

Maurizio Speziali/Carlo A. Fossati - Alessandro Biscardini/Giulio Sassi 63 64

Nicolo' Crespi/Remy Bertola - Christian Parisio/ Ludwig Berruquier 62 62,

Matthieu e Julien Vierin – Pietro Schiavetti/ Alessandro Dragoni ND,

Matteo Maggipinto/Marcelo Solero- Iacopo Sada/Federico Serena ND,

Federico Marchetti/Davide Della Tommasina - Enrico Zeverini/Alessandro Finelli 61 61,

Marco Brugnerotto/Ottaviano Martini- Giorgio Cantele/Davide Floris 60 60