MEMORIAL FOSSON SCI: Lo sci club Gardena fa tris

Lo sci club Gardena ha vinto per il terzo anno consecutivo lo Ski Club Challenge - Memorial Pietro Fosson che si è concluso oggi. Sulle nevi di Pila i gardenesi hanno dimostrato ancora una volta di essere i più competitivi con entrambe le formazioni.

Decisiva la seconda giornata di gare: il Gardena ha prima scavalcato il Sestriere (al comando dopo il primo giorno) e poi allungato in classifica grazie ai punti del Team Event, dominato dagli altoatesini.

Al secondo posto della classifica di società si è piazzato il Sestriere con 11064 punti, mentre a chiudere la top 3 è ancora il Gardena, con la squadra 2 - seconda nel team event - che ha totalizzato 10229 punti.

Quarto posto per il Drusciè Cortina (9674) e quinto per il Golden Team Ceccarelli (9525).

Lo slalom Ragazzi (1 manche) è stato vinto da Ludovica Righi e René Linder. La portacolori dello sci club Edelweiss ha concluso in 47”09, precedendo Alice Anese (Sestriere) in 47”68 ed Eleonora Zanetti del Golden Team Ceccarelli (48”65). In campo maschile l’atleta del Gardena ha concluso in 44”44, davanti al francese Alex Gastel de Les Houches (45”59) e Samuele Sbocchi dello Sporting Campiglio (45”71).

Ancora tanti problemi di visibilità sulla pista da gigante. Dopo diverse interruzioni la gara è stata troncata a metà: solo la categoria femminile ha concluso la prova, mentre la gara dei maschi è stata annullata. Il gigante femminile è andato a Francesca Carolli (Sai Napoli) in 59”32, a precedere Giulia Valleriani (Eur; 1’01”29) e Sofia Amigoni (Radici 2; 1’01”73).

Nel pomeriggio, al teatro Giacosa di Aosta, le premiazioni finali con la sfilata delle migliori dieci formazioni e la premiazione dei primi tre atleti, maschi e femmine, categoria Allievi e Ragazzi, del gigante valido per l’Energiapura Children Series.

Al termine della cerimonia la consegna delle chiavi del pulmino Volkswagen, il premio per i vincitori dello Ski Club Challenge.