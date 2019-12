MEMORIAL FOSSON SCI: Doppietta del Gardena nel Team Event di Pila Small Final al Crammont

Grande spettacolo ieri pomeriggio sull’ultimo tratto della pista Gorraz di Pila, teatro della prima edizione del team event in notturna, dopo due anni di parallelo individuale. La formula, utilizzata anche in Coppa del Mondo, ha premiato ancora una volta il Gardena che si è aggiudicato la prima e la seconda posizione.

Al termine delle quattro sfide ha prevalso la prima squadra per 3-1, un risultato utile per incrementare ancora in classifica generale. Il Gardena 1, subito un turno avanti insieme a Lecco, Drusciè e Sestriere, ha eliminato 3-0 il Courmayeur e 3-1 il Sauze d’Oulx. Nella parte bassa del tabellone il Gardena 2 ha mandato fuori 3-1 il 18-Cortina, 3-0 il Sestriere ed è passato solo con gli scarti, dopo il pareggio 2-2, contro il Crammont.