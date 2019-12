Fondo: Per Grivon e Brunod podi tricolori ai Fisdir 2019

Alex Grivon ha partecipato venerdì 13 dicembre alla 10 km in tecnica classica classificandosi 2° assoluto (1° tra gli juniores) dietro all’Emiliano Luca Berardi e superando l’Altotesino Peter Schroffenegger, il tutto sotto un’intensa nevicata.

Daniel Brunod ha invece conquistato il 2°posto assoluto (1° tra i senior) sulla distanza di 1 km sempre in tecnica classica, superato dall’Altotesino Klaus Wanker, e sopravanzando al terzo posto Mirco Cavalli del Veneto.

Sabato 14 dicembre Alex Grivon ha conquistato sui 5km in tecnica libera un 2° posto assoluto (1° tra gli junior) sempre dietro a Luca Berardi e davanti al Lombardo Fernando Gaioni. Daniel Brunod invece ha conquistato il 3° posto assoluto sui 3km in tecnica classica dietro a due Altotesini Peter Schroffenegger e Thobias Kostner.

Per i due Valdostani è stata una bellissima esperienza: per Grivon si spalancano le porte della Nazionale e a Gennaio 2020 verranno diramati i nominativi degli atleti che parteciperanno ai campionati mondiali che quest’anno si svolgeranno a Pragelato per lo sci nordico e Sestriere per lo sci alpino dal 15 al 20 marzo 2020.

Il progetto studenti/atleti creato per l’alunno dell’Institut Agricole Régional Alex Grivon ha visto la collaborazione della scuola, dell’AVRES Onlus dove è iscritto l’atleta, dello Sci Club Granta Parey che ha inserito tra i propri atleti appunto Alex e la fondazione Ollignan; per Daniel Brunod la collaborazione per ora è tra l’Avres Onlus e la Fondazione Ollignan. I due atleti sono stati seguiti da diverse figure tecniche: in ambito sportivo/scolastico dal professor Maniezzo Paolo per la preparazione atletica, Jean Paul Chadel e Nicolò Maule per lo sci nordico, mentre Sylvianne Petit, René Petit e Denis Oreiller hanno seguito la preparazione per lo sci club Granta Parey.

Il progetto atleti/studenti di alto livello programmato dal MIUR ha permesso ad Alex Grivon, di portare avanti parallelamente la sua formazione didattica in ambito agricolo, con quella sportiva: nel mese di settembre grazie ad un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo ha svolto uno stage di tre settimane presso il centro federale dello sci nordico Francese a Prémanon, dove con il tutor Matteo Chenal ha potuto migliorare le proprie abilità sportive ed imparare nuove mansioni nell’ambito della gestione delle aree verdi.

Alex ha svolto lo stage in compagnia di due compagni di scuola atleti dello sci nordico che hanno potuto conciliare gli obblighi formativi e lo sport (Amalia Laurent e Yannick Verraz). Il tutto aveva come finalità primaria l’autonomia e l’integrazione per l’atleta.

Per Daniel Brunod invece il percorso è in parte comune a quello di Alex Grivon, in quanto non essendo più in età scolastica, la sua preparazione è stata seguita dai tecnici Federali Chadel e Maule per lo sci in collaborazione con l’AVRES Onlus e la Fondazione Ollignan.