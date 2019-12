Pattinaggio Ghiaccio: Spettacolo di Natale dello Skating Club Courmayeur

"Natale è" ... un caleidoscopio di emozioni, ricordi, simboli. Per alcuni è l'Albero, per altri il Presepe, per molti entrambi. È Babbo Natale, con i folletti, le fatine e gli animaletti del bosco che, sotto la neve, lo aiutano a caricare la slitta trainata dalle renne, per portare i doni ai bambini. È famiglia, ciascuna con le sue tradizioni tramandate da generazione in generazione, fatte di dolci e biscotti della nonna, di addobbi, di stelle e candele.

Sono i film, le storie, le canzoni e le musiche che fanno da colonna sonora al Natale Tutto questo e molto altro è stato raccolto per il loro saggio di inverno dagli allievi dello Skating Club Courmayeur che, sabato 21 dicembre alle ore 20:15, al Forum Sport Center di Dolonne, scenderanno sul ghiaccio per raccontarlo. "Natale è ... tutto quello che vuoi te, basta che sia Festa!" sembrano voler dire a mamme, papà, fratellini e amici! E invitano tutti a non mancare a questa speciale occasione per scambiarsi gli Auguri di Buone Feste!