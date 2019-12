MEMORIAL FOSSON: Nella nebbia di Pila brilla il Gardena

Il Gardena è tornato al vertice della classifica e proverà a vincere per la terza volta consecutiva il pulmino. Gli altoatesini sono al comando con 9023 punti e precedono il Sestriere (8585 punti) e il Drusciè con 7495 punti. Quarto posto per il Gardena 2, quinto per il Valpalot. Il miglior valdostano è il Val d’Ayas, settimo con 6821 punti.

Nei Ragazzi, il gigante femminile è stato vinto da Lara Colturi, ancora protagonista dopo il successo nello slalom di ieri. La portacolori del Golden Team Ceccarelli, figlia di Daniela Ceccarelli, ha vinto in 1’00”87, davanti a Ludovica Righi (Edelweiss; 1’01”15) e a Giorgia Collomb (La Thuile; 1’01”48”). In campo maschile gradino alto del podio per Edoardo Simonelli (Les Arnauds) all’arrivo in 58”21, a precedere Andrea Armari (Sporting Campiglio; 58”57) e a Matteo Massarenti (Edelweiss; 59”62).

Cecilia Pizzinato (Courmayeur) ha vinto il primo slalom Allievi con il tempo di 43”34; seconda e terza posizione per Matilde Lorenzi (Sestriere; 43”80) e Sara Thaler (Gardena; 44”16). Al maschile podio virtuale formato da Gregorio Bernardi (Sestriere; 48”22), Federico Romele (Val Palot; 49”38) e Marc Comploj (Gardena; 49”50).

La seconda gara di slalom è andata a Ellis Pellizzari (Gardena) in 47”32. Una vittoria netta nei confronti di Tatum Bieler (Gressoney; 48”44) e Cinzia Loreggia (Golden Team Ceccarelli; 48”96). Matteo Rossi (Chamolé) si è aggiudicato la prova maschile in 49”44, a precedere Jacopo Claudani (Valpalot; 49”52) e Kevin Qerimi (Equipe Beaulard; 49”70).

Domani ultima giornata di gare, con programma che subisce alcune modifiche a causa delle condizioni atmosferiche. Gli Allievi torneranno a sfidarsi in gigante, mentre i Ragazzi saranno impegnati in slalom. Partenza alle 9,45. Oggi, alle 18,15, il parallelo a squadre che vedrà al via Gardena, Sestriere, Drusciè, Gardena 2, Val Palot, Golden Team Ceccarelli, Val d’Ayas, Lecco, Courmayeur, Crammont, 18-Cortina e Sauze d’Oulx.Il Gardena torna al comando del Challenge Domani gigante Allievi e slalom Ragazzi