Calcio a 5: U19; Aosta a forza sette contro il Rhibo Fossano

Una vittoria netta, supercapotto da 7 a 0 rifilato al Fossano che consente all'Aosta 511 di Tiago Calli di restare al terzo posto in classifica nel girone A del campionato Undr 19 di calcio a 5 in condominio con il ligure Giardino Marassi. La partita era stata preparata con cura dal mister brasiliano, gli schemi di gioco sono stati rispettati dal primo all'ultimo minuto e i gialloblù anche dopo il 4 a 0 che ha chiuso il primo tempo sono sempre rimasti in attacco, sfruttando al massimo il calore dei loro tifosi.

In particolare evidenza Leonardo Fea, Tommaso Zanetti e Matteo Grange. Per quanto riguarda le altre sfide, L84 in scioltezza nel testacoda del girone A con la vittoria per 27 a 4 a spese dell’Athletic, che resta ultimo in classifica a 0 punti; pareggio per 4 a 4 a tra l'Elledi Carmagnola e il Top Five mentre l’Orange Futsal Asti ha battuto per 16 a 2 il CDM Genova e resta nella scia dei volpianesi. Domenica prossima l'Aosta affronterà lo Sportiamo, ottavo in classifica con 9 punti.

RISULTATI E CLASSIFICA