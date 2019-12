Calcio: Ecc/A; Aygreville contro la penultima per consolidare il vertice, PDHAE cerca l'impresa con il Borgovercelli

La capolista contro la penultima in classifica: sulla carta, una pratica da sbrigare facile facile per l'Aygreville la sfida contro l'Oleggio Sportiva di domenica 22 dicembre, ultimo match del 2019 del campionato di Eccellenza. Con 12 punti e a soli tre dalla salvezza (il Rivoli è quartultimo a 15 punti), la formazione ligure è però costretta a vincere e per farlo contro i rossoneri di patron Zoppo c'è da scommettere che ce la metterà tutta. Gli attaccanti biancarancio si troveranno di fronte, tra gli altri, il ritrovato difensore Maurice Glarey, l'arma in più di mister Ezio Rossi che domenica tornerà a indossare la maglia dell'Aygreville dopo quasi un'anno di assenza dalla Valle. Rossi potrà contare anche sulla presenza di Furfori, Brunod e Distasi, con Marchesano e Gentili a far cerniera insieme a Glarey.

Tutto un altro discorso per il PDHAE di mister Roberto Cretaz, che arriva da tre risultati utili (due vittorie e un pareggio) ma domenica dovrà vedersela con il Borgovercelli, terza in classifica con 27 punti (tre in più del PontDonnazHoneArnadEvancon). Gli orangerossoblù in caso di vittoria si attesterebbero saldamente in zona playoff, dove già sono ancorati per un solo punto e soprattutto resterebbero all'inseguimento delle Aquile. Gli stessi conti li stanno sicuramente facendo anche i vercellesi: si annuncia un match al calor bianco. Gli attaccanti Dayné e Jeantet saranno della partita; disponibili dal primo minuto anche Cena, Comentale e Borettaz centrali e in difesa Benna e Fiore.