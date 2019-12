I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

TUTTOSPORT - Fiorentina-Inter 1 a 1, Vlahovic ferma Conte. Altro pareggio per l'Inter di Conte in campionato dopo il pari con la Roma e niente sorpasso alla Juve in testa alla classifica di Serie A. I nerazzurri pareggiano 1-1 al Franchi contro la Fiorentina con la rete di Borja Valero a inizio primo tempo e il bellissimo gol di Vlahovic per i viola nei minuti di recupero. Follia Toro, da 0 a 3 a 3 a 3 ma i granata protestano per la concessione del rigore che ha dato avvio alla rimonta. Milan, solo 0 a 0 con il Sassuolo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Delusione Conte, 'tre possibili vittorie e solo arrivati solo due punti'. Inter ripresa dalla Fiorentina, 1 a 1 al 92'; uno splendido gol del giovane Vlahovic in pieno recupero regala alla Fiorentina l’1 a 1. Una prodezza che regala un punto prezioso alla squadra viola e salva la panchina di Montella. L’Inter, che viene agganciata dal la Juve in testa alla classifica, può solo recriminare. A Verona il Toro si porta sul 3 a 0 e in meno di venti minuti viene raggiunto, Mazzari infuriato. Il Milan di Pioli si arena 0 a 0 con la 'bestia nera' Sassuolo

LA STAMPA VDA - Calcio, poche partite giocate ma vince solo il PDHAE. Federica Brignone vola e non vuole scendere. Under 19 di calcio a 5, Dennis Berthod sogna l'Europeo del 2021.