Convocati cinque valdostani per gli Yog invernali Losanna 2020

Belfrond Annette, Calaba Alice, Saracco Edoardo, Betemps Nicolo', Trabucchi Martina sono i valdostani che prenderanno parte alla 3^ edizione Giochi Olimpici Giovanili invernali (YOG), previsti a Losanna (Svi) dal 9 al 22 gennaio 2020.

Sono stati convocati 44 ragazzi, di 10 diverse discipline, nati fra il 2002 e il 2004 che andranno cercare di conquistare medaglie nelle due settimane di gare svizzere.

Per la prima volta nella storia, in un'evento sotto l'egida del Cio e quindi di valore olimpico, si gareggerà anche nello sci alpinismo, la disciplina emergente che aveva ottenuto il voto favorevole del board del movimento olimpico internazionale per divenire disciplina ufficiale dell'evento.



SCI ALPINO



Uomini

ABBRUZZESE MARCO CR AOC

ILLARIUZZI GIAN MARIA CR CLS

SARACCO EDOARDO CR AOC



Donne

BELFROND ANNETTE CR VA

CALABA ALICE CR VA

MATHIOU SOPHIE CS CARABINIERI



SCI DI FONDO



Uomini

BARP ELIA CR VE/ GS FIAMME GIALLE

GARTNER ANDREA CR FVG/ GS FIAMME GIALLE

MASTROBATTISTA SIMONE CR TN / GS FIAMME GIALLE



Donne

DE MARTIN PINTER IRIS CR VE

COLA FRANCESCA CR AC

CAMPIONE SILVIA CR TN



BIATHLON



Uomini

BARALE MARCO CR AOC

BETEMPS NICOLO' CR VA

OBEREGGER DANIEL CS CARABINIERI

TUMLER PHILIPP CR AA



Donne

SCATTOLO SARA CR FVG

GIORDANO MARTINA CR AOC

ZINGERLE LINDA CS ESERCITO

TRABUCCHI MARTINA CR VA



SNOWBOARD



Uomini

COLTURI NICCOLO' CR AC

ABBATI LUCA CR CAE



Donne

FANTONI FEDERICA CR CAE

SAVOLDELLI MARIKA CR AC

POLUZZI MARILU' CR TN



FREESTYLE



Uomini

CHELLER SAMUELE CR TN

DEBERTOL JANNES CR TN



SLITTINO



Uomini

GUFLER ALEX CR AA

PECCEI LUKAS CR AA



Donne

FALKENSTEINER NADIA CR AA

PUTZER KATHARINA CR AA



SALTO



Uomini

GALIANI MATTIA CR AA

MORODER DANIEL CR AA



Donne

MALSINER JESSICA CR AA

TOMASELLI GIADA CR TN



COMBINATA NORDICA



Uomini

BORTOLAS IACOPO CR TN

RADOVAN STEFANO CR TN



Donne

DEJORI DANIELA CR AA

SIEFF ANNIKA CR TN



SCI ALPINISMO



Uomini

BALDINI ROCCO CR AC

TOMASONI LUCA CR AC



Donne

BERRA SILVIA CR AC

SANELLI ERIKA CR AC



BOB



Uomini

FARINA MARCO CR AC