Volley: Serie D; tracollo Ccs Cogne, Fenusma un punto sul fil di lana

Fine settimana 'nero' per le squadre valdostane impegnate nel campionato femminile di pallavolo di serie D. Un punto lo ha rimediato solo il Fenusma, sconfitto in casa al tie break dal Botalla Teamvolley con parziali 18-25, 25-21, 25-15, 13-25 e 9-15. Amara invece la sconfitta del CCS Cogne, battuta 3-1 (25-13, 25-21, 13-25, 25-16) dal Sangip in un match che ha visto le aziendali lottare dal primo all'ultimo minuto contro avversarie che sembravano giocare senza particolare sforzo.

In Promozione, resta ancora a secco l'Olimpia Grand Combin, a quota zero punti in classifica ma anche zero set vinti in cinque partite. Domenica il 3 a 0 è maturato in casa per mano dell’Erresse Pavic con parziali 13-25, 19-25, 20-25.

Classifica Serie D: Canavese 20 punti; Fortitudo Chivasso, Lilliput 19 punti; Sangip, S.Giorgio 17 punti; G.S Sangone 14 punti; Val Chisone 13 punti; Union Rivalta 12 punti; Calton Volley, Foglizzese, Botalla, CCS Cogne 11 punti; Fenusma 8 punti; Lasalliano 6 punti

Classifica Promozione: Erreesse Pavic 13 punti; Alto Canavese, Vercelli 12 punti; Reba, San Paolo 11 punti; Domodossola 7 punti; Montanaro 6 punti; Sant’Anna, Olimpia Grand Combin 0 punti.