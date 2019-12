Calcio; Promozione: Lo Charvensod crolla a Venaria

"Col senno di poi, avremmo potuto fare come tutti gli altri e non giocarla, sta partita...". Il commento di mister Claudio Fermanelli mentre, ieri pomeriggio, raggiungeva gli spogliatoi del campo di Venaria Reale riassume meglio di qualunque cronaca del match la sconfitta per 3 a 2 patita dallo Charvensod ad opera della squadra piemontese nella 14esima giornata del campionato Promozione.

Quasti tutte le sfide dei campionati regionali e interregionali ieri non si sono disputate per impraticabilità dei campi innevati, gialloblù e arancioni invece hanno voluto giocarsela nonostante il terreno di gioco quasi gelato: ai valdostani non sono bastate le reti di Joly e Bisi, in rimonta per due volte; il Venaria è andato a segno con Virardi, D'Agostino e Arabia aggiudicandosi la posta e ora è secondo in classifica a 27 punti insieme a Calcio Settimo e Ivrea Calcio, a due punti dalla capolista Rivarolese.

Lo Charvensod resta in decima posizione a 19 punti, due in più della zona playout. "Il fattore campo non ha inciso più di tanto sul risultato - sono i commenti pervenuti dallo spogliatoio - loro giocavano in casa, ma noi siamo valdostani e la neve non ci spaventa più di tanto". I gialloblù sono mancati nella cerniera difensiva, mentre non è venuto meno l'incisività in attacco". Domenica lo Charva riceve il Grugliasco, settimo in classifica con 21 punti; una vittoria prima della pausa natalizia scaccerebbe l'imminente crisi che si profila all'orizzonte.