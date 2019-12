Basket: Serie D; A Galliate l'Eteila perfeziona il decaedro di vittorie

Imbattibile lo Chez Drink Eteila che con quella di ieri raggiunge quota 10 vittorie su 11 partite nel campionato di basket di serie D. Il nono successo consecutivo, per 72 a 52, è giunto in trasferta sul campo del Galliate e consente alla formazione di coach Mario Tardito di tenere il Reba a distanza di due punti.

A Galliate l'Eteila ha chiuso il primo quarto sul 24 a 15, poi ha giocato mantenendo agevolmente il distacco ed è andata al riposo lungo in vantaggio per 48 a 27. Nel terzo quarto il Galliate ha ingranato la marcia e ha ridotto parzialmente le distanze, quel tanto che è bastato a capitan Frassy e compagni per decidere di chiudere il conto definitivamente nell'ultimo tempo di gioco. Oltre a Frassy, in evidenza per l'Eteila Plati e Di Matteo, oltre all'ormai 'solito' D'Arrissi. Domenica 22 dicembre al Pala Miozzi arriva il Gravellona Toce per l'ultima partita del 2019.

RISULTATI E CLASSIFICA