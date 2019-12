Unihockey: Buon esordio in campionato dello Sporting Aosta

I tre giocatori della Valle d'Aosta (Sporting Aosta) hanno fatto (insieme alla squadra dei Giants-FC Milano) il loro primo esordio nel Campionato Italiano.

Saracinesca Marco Giacosa

Ottime le prestazione di Marco Giacosa che per la prima volta in campionato ufficiale, ha parato con grande grinta e testato in campo le tecniche imparate in allenamento; per il giovane portiere commenta il suo allenatore Pablo Giacosa:"Sempre all'altezza ma non sono mancati momenti di tensione pagando un po' inesperienza soprattutto durante la prima partita contro una delle squadre più forti del nord."

Bel gioco in campo e un contributto di tre reti per i giocatori Luca Sammartino (1) e Federico Giacosa (2), con ottime azioni e grande gioco di squadra.

Due sconfitte sui tabelloni (9-3; 10-3), ma pieno di esperienza nelle gambe per diventare più forti tecnicamente, oltre che a crescere e divertirsi assieme alle squadre più forti del nord italiano, missione sicuramente compiuta con ampia soddisfazioni dei tecnici della squadra, molto felici del lavoro svolto.

Per la Sporting Aosta misurarsi con le squadre più forti permetterà ai giocatori di migliorare passo a passo le tecniche, le tattiche e le regole di questo sport di squadra veloce ed appassionante. Entusiasti da questo torneo la squadra si prepara agli appuntamenti futuri, davanti aspetta un 2020 ricco di nuove sfide, Buone Feste piene di Sport a tutti!