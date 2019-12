I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

TUTTOSPORT -Genoa-Sampdoria 0 a 1, decide Gabbiadini all'85'. n brutto derby, pieno di cartellini gialli e avaro di occasioni fino all’85’, il momento in cui la zampata mancina di Gabbiadini regala tre punti fondamentali alla Sampdoria e affonda il Genoa. Napoli ko al 93' con il Parma, esordio choc di Gattuso; risorge il Brescia, 3 a 0 al Lecce e non è più ultimo in classsifica

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Gattuso dopo Napoli-Parma 1 a 2, 'siamo in crisi mentale'. Rino on cerca scuse: sa che il Napoli sta vivendo un momento delicatissimo e la sconfitta con il Parma aggrava ancor più la situazione. Genoa-Samp, un brutto derby illmuninato dal gol di Gabbiadini che porta alla vittoria i blucerchiati. Il Brescia è vivo, 3 a 0 al Lecce.

LA STAMPA VDA - Calcio, oggi in campo solo PDHAE, Charvensod e Montjovet. Under 19, Dennis Berthod sogna l'Europeo del 2021. Nipponly risale, la sorpresa è l'Autoalpina. Coppa Europa, Albano manca un'altra top 5.