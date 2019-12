Calcio: Eccellenza, vince il PDAHE ma festeggia anche l'Aygreville che è campione d'inverno

Delle due squadre valdostane impegnate nel girone B del campionato di Eccellenza ha giocato e ha vinto solo il PDAHE oggi, domenica 15 dicembre, ultimo turno di campionato del 2019, ma può esultare anche la capolista Aygreville pur senza essere scesa in campo.

Il PontDonnazHoneArnad di Cretaz ha sconfitto per 3 a 0 il Baveno in trasferta e mister Cretaz festeggia la seconda vittoria consecutiva ottenuta con le reti di Dayné, Borettaz e Menabò; il match delle Aquile contro lo Stresa è stato invece rinviato per neve come molte altre partite, mentre il BorgoVercelli secondo in classifca ha giocato e ha perso in casa contro la Pro Eureka per 2 a 1. L'Aygreville resta dunque in testa alla classifica con una partita in meno ed è campione d'inverno del girone di B di Eccellenza.

CLASSIFICA E RISULTATI