Rugby: Serie C, lo Stade passeggia sul Cuneo Pedona e attende il Cus Torino

E' tornato alla vittoria dopo un mese lo Stade Valdotain impegnato nel campionato di serie C di rugby, e lo ha fatto nel fango del campo di Sarre appesantito dalla pioggi contro il Cuneo Pedona, strapazzato per 20 a 0.

Dopo un minuto di silenzio durante la lettura del messaggio dello Zonta International contro la violenza sulle donne, i ragazzi dei coach Ferrucci e Parra partono a testa bassa come arieti; dopo dieci minuti Massimo Gontier va in meta e Bacilieri trasforma; poi è ancora Bacilieri a piazzare il 10 a 0, risultato con il quale si chiude il primo tempo. Nella ripresa ancora lui va a segno su punizione, poi Zappa trova un'altra meta che nuovamente Bacilieri trasforma per il 20 a 0 finale.

Domani, domenica 15 dicembre, la sfida è contro il Cus Torino

Classifica: Novara 24 punti; San Mauro 17 punti; Rivoli, Cuneo Pedona 13 punti; Stade Valdotain12 punti; CUS Torino 2 punti

Formazione Stade Valdotain: Carlino, Romeo, Zappa, Bacilieri, Pina Barros, Barbieri, Santoro, Duc, Tavella, Cortinovis, Serradura, Henriod, Frazzetta S., Gontier S., Gontier M.