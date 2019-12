Ciclocross: Agostinacchio e Challancin nel nuovo team Scott-Libarna Bike

Colpo a sorpresa dei giovanissimi bikers valdostani Filippo Agostinacchio e Giulia Challancin: i due atleti sono infatti entrati nel neonato team Scott Italia-Libarna Bike Racing Team e correranno per la categoria Juniores. Scott-Libarna è nato per l’intraprendenza di alcuni imprenditori, ideatori di un progetto ambizioso che vede protagonisti alcuni giovani emergenti del panorama ciclistico italiano.

Il nuovo team per la stagione d’esordio si è dunque assicurato il campione europeo XCE Under 17 Agostinacchio, la pluricampionessa italiana di cross country categoria Allieve Challancin e il detentore del titolo italiano XCO Matteo Siffredi; Agostinacchio ha anche collezionato tre presenze in Coppa del Mondo di ciclocross. I tre campioni si affiancano all'Under 23 Pietro Scacciaferro, specialista nelle lunghe distanze e a due atleti della categoria Allievi: Filippo Musso, bronzo ai Campionati Italiani, e Francesca Crosa, atleta nella top 5 nazionale di categoria.