Calcio: Maltempo; forse in campo PDHAE, Charvensod e Montjovet

La decisione del Comitato Figc è arrivato ieri sera: non uno stop obbligato ma la possibilità da parte delle squadre di valutare se giocare o meno le partite oggi sabato 14 e domani domenica 15 dicembre.

Il protrarsi di nevicate e pioggie su Valle d'Aosta e Piemonte previsto per sabato e parzialmente anche domenica ha infatto reso la quasi totalità dei campi di calcio impraticabili e la sezione regionale della Lega Dilettanti della Federazione calcio, dopo aver comunicato alle società la possibilità di sospendere la giornata di campionato, ha optato per la 'libera scelta'.

In Valle, hanno dato la disponibilità a giocare il PDHAE in Eccellenza, lo Charvensod in Promozione e il Montjovet in Seconda categoria; ovviamente se le formazioni avversarie, tutte piemontesi, dovessero optare per la rinuncia, le partite sarebbero rinviate. Resta invece confermata l’attività programmata nella giornata di lunedì 16 dicembre del calcio a 5. La ripresa di campionati e tornei è fissata per sabato 21 e domenica 22 dicembre; le date dei recuperi saranno stabilite la prossima settimana. Dal 13 novembre quella decisa oggi è la seconda sospensione del campionato a causa del maltempo.