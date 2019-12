Basket: Serie D, Eteila Chez Drink a Galliate per restare sola in testa

Recuperato in piena forma Fabio Frassy, confermato Alex Charles che dopo un anno di digiuno ha ritrovato la gioia del canestro, l'Eteila Chez Drink di coach Tardito si prepara alla trasferta contro il Galliate affilando le armi migliori. Nell'allenatore ma in tutta la squadra c'è la consapevolezza che una vittoria, la decima, all'undicesima giornata consoliderebbe il primato di classifica (oggi a 18 punti) e se il Reba dovesse cadere contro il Victoria Novara, la fuga di vetta sarebbe di cinque punti sulla seconda e consentirebbe di sognare in grande.

Domani anche i giovani Simone Mimotti e Alessandro Rollandin dovrebbero essere della partita, almeno da meta gara: "Entrambi si stanno rivelando importanti per le sostituzione dal terzo quarto - spiega coach Tardito - e con davanti Plati, D'Arrissi e Di Matteo possono rappresentare una soluzione vincente, come abbiamo visto domenica scorsa contro il Montalto, sconfitto anche per la bontà dei cambi effettuati". Il Galliate è terzultimo a sei punti, una distanza siderale dall'Eteila ma il coach non sottovaluta l'avversario: "Hanno un bisogno di punti e quello è un campo difficile, dove hanno perso Borgoticino e Victoria; dovremo fare la massima attenzione dal primo minuto".