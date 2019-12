22° MEMORIAL GIORGIO MININI TENNIS: Si faccia avanti la terza categoria

Prosegue la prima fase del Memorial Giorgio Minini Open Valle d’Aosta di tennis dove entrano nel torneo i giocatori di Terza categoria maschile, mentre nel tabellone femminile scendono in campo le due teste di serie.

Nel torneo rosa, nella giornata di giovedì 12 dicembre, due le partite giocate.

Prosegue il suo cammino Roberta Bencardino (4NC), del CT St-Christophe, che ha ancora una volta vinto con un doppio 6/0 senza lasciare spazio alla sua avversaria, Isabel Fournier (4.2) del TC Aosta.

Ha superato positivamente il suo secondo match nel Minini, Valeria Zardo (4.4) del TC Chatillon St-Vincent che opposta alla giovane del TC Aosta, Isabel Fournier (4.2), si è imposta 6/3, 6/2.

In campo maschile, tre le partite disputate giovedì 12 dicembre. Il 13enne Matteo Gallino (4.1), del TC Aosta, ha vinto 6/1, 6/3 sul 14enne del TC Chatillon St-Vincent Mattia Costantini (4.2).

La testa di serie 1 del tabellone di 4° categoria Roberto Mistretta (4.1) del CT St-Christophe ha avuto vita facile lasciando un solo game ad Alessandro Moro (4.2) del TC Chatillon St-Vincent imponendosi 6/1, 6/0.

La sorpresa di giornata è invece giunta dall’uscita di scena di Mauro Costantini (4.1), TS2 del tabellone, tesserato per il TC Chatillon St-Vincent, che ha perso 6/4, 6/4 il confronto con il compagno di club Andrea Pettenon.

Partenza mattutina per gli incontri di venerdì 13 dicembre, con la prima delle partite della sezione 2 dove protagonisti sono i giocatori di Terza categoria.

Alle ore 9 sul campo centrale del centro sportivo di Chatillon Andrea Pettenon (4.3) del TC Chatillon St-Vincent affronta il compagno di club Giorgio Cantele (3.4).

Nel pomeriggio e inizio sera gli altri tre match del programma di giornata. Parte alle 15,30 la sfida tra Lapo Stelitano (3.5) 13enne del TC Aosta e la TS1 del tabellone di quarta categoria Roberto Mistretta (4.1) del CT St-Christophe.

Alle 18,30 scendono in campo, sulla nuova superficie in resina, Claudio Scandone (3.5) e Davide Floris (3.3), entrambi del TC Chatillon St-Vincent e, alle ore 19:30, sul campo 1, Mattia Gallino (4.1) del TC Aosta sfida Gianni Vitello (3.4) del TC Chatillon St-Vincent.

Per il torneo rosa, il programma prevede due partite con Roberta Bencardino (4NC) del CT St-Christophe che, dalle 17,30, proverà a proseguire il suo cammino nel Minini, giocando contro Chiara Mares (4.2), 13enne del circolo di casa, TS2 tra le 4a categoria. Torna in campo anche Valeria Zardo (4.4) che per il suo terzo impegno affronta la giovane 12enne (4.2) Eleonora Toniolo, giocatrici entrambe del TC Chatillon St-Vincent.

Risultati incontri 12 dicembre:

Roberto Mistretta (nella foto a dx) vince contro Alessandro Moro 6/1 6/0,

Matteo Gallino Vince contro Mattia Costantini 6/1 6/3,

Andrea Pettenon vince contro Mauro Costantini 6/4 6/4,

Valeria Zardo vince contro Heloise Pramotton 6/3 6/2,

Roberta Bencardino vince contro Isabel Fournier 6/0 6/0

Programma incontri mercoledì 13 dicembre:

Ore 9:00 Giorgio Cantele (3.4) Vs Andrea Pettenon (4.3),

Ore 15:30 Lapo Stelitano (3.5) Vs Roberto Mistretta (4.1),

Ore 17:30 Chiara Mares (4.2) Vs Roberta Bencardino (4NC),

Ore 18:30 Claudio Scandone (3.5) Vs Davide Floris (3.3),

Ore 19:30 Mattia Gallino (4.1) Vs Gianni Vitello (3.4),

Ore 20:00 Eleonora Toniolo (4.2) Vs Valeria Zardo (4.4)