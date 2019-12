Sci alpino: Rivive a Pila il Trofeo Amato Cerise

Il Trofeo Amato Cerise di sci alpino torna dal 20 al 22 dicembre a Pila, prima gara italiana valida per il circuito della Coppa del Mondo. Sono previsti 180 concorrenti delle tre le categorie A, B e C riservata alle donne. Venerdì 20 dicembre inizia lo slalom gigante sulla pista Renato Rosa, che si snoda nel bosco.

Il giorno seguente, sabato 21 dicembre, al mattino sarà la volta dello slalom speciale sulla pista Leissé; nel pomeriggio sono previste le premiazioni delle prime due gare mentre domenica sempre la Leissé è previsto il superG.

"Le condizioni della neve in questi giorni sono fantastiche - spiega Edoardo Cerise, figlio di Amato e presidente del comitato organizzatore composto da vertici della Pila spa, tecnici dell'Asiva e delegati della Regione e del Comune di Gressan - e siamo fiduciosi per il buon esito di questa tre giorni di gare, appuntamento molto sentito dagli atleti master. Morto nel 2013 a 60 anni dopo una lunga malattia, Amato Cerise fu un apprezzato allenatore e atleta dello Sci club Pila. Iniziò a sciare a vent’anni poi terminato l'agonismo allenò i ragazzi del club per poi passare presto alla squadra del comitato Fisi Asiva sino alla squadra A della Nazionale di Gigante, portando al podio atleti del calibro di Fabio De Crignis e Matteo Belfrond.

Negli ultimi anni era tornato allo Sci club Pila per allenare la categoria Giovani. Nel 2012, già molto malato, vinse una gara tra i Master.