Calcio: Per maltempo rinviate tutte le partite in Piemonte e Valle d'Aosta

Il protrarsi di nevicate e pioggie su Valle d'Aosta e Piemonte previsto per sabato e parzialmente anche domenica rende la quasi totalità dei campi di calcio impraticabili. Pertanto, la Federazione calcio ha disposto il rinvio di tutta l’attività ufficiale, regionale e provinciale, sia di Lega nazionale Dilettanti che del Settore giovanile e scolastico (compresa l’attività di base) in calendario sabato 14 e domenica 15 dicembre. Resta invece confermata l’attività programmata nella giornata di lunedì 16 dicembre del calcio a 5. Il comunicato ufficiale della Lega Dilettanti è atteso nella serata di oggi. La ripresa di campionati e tornei è fissata per sabato 21 e domenica 22 dicembre; le date dei recuperi saranno stabilite la prossima settimana. Dal 13 novembre quella decisa oggi è la seconda sospensione del campionato a causa del maltempo. "Al di là della necessità di limitare i disagi a giocatori, società e tifosi a causa delle cattive condizioni atmosferiche - commenta Marco Albarello, presidente della sezione valdostana della Figc - una riflessione sullo stato dei campi da calcio in Valle va fatta in vista di una possibile riqualificazione strutturale"