Calcio: Eccellenza, Maurice Glarey torna a casa all'Aygreville

E' durata meno di una stagione la permanenza del terzino valdostano classe 1998 Maurice Glarey nelle fila del Ligorna, formazione genovese di Eccellenza.

Nato calcisticamente in maglia Aygreville dov'è rimasto sino al settembre del 2018, Glarey è tornato in rossonero per la soddisfazione di patron Silvano Zoppo - a cui il difensore capace di giocare anche in avanti è sempre piaciuto molto - e occuperà un ruolo avanzato sulla fascia destra di centrocampo. Dal luglio 2016 al giugno 2017 ha giocato nel Chievo under 19, poi da luglio nel Savona per due mesi per rientare a settembre 2017 all'Aygreville; nel luglio di quest'anno va in prestito al Ligorna e ora è tornato in rossonero.

L'apertura del calcio mercato invernale apporta all'Aygreville i rinforzi voluti dal presidente Zoppo; prima di Glarey hanno già firmato il centrocampista 22enne Jean Marc Favre e il classe 2003 Leonardo Battilani.