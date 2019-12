Torgnon: Più di 100 paia di sci da fondo da provare

Domenica 15 dicembre la rivista SciFondo, realtà che da oltre 40 anni racconta il mondo delle discipline nordiche, offre a tutti gli appassionati una giornata a Torgnon dove provare gratuitamente gli sci “top” della stagione. L’iniziativa raccoglie in un villaggio interamente dedicato allo sci di fondo, le migliori aziende produttrici di sci e altri brand del comparto scioline e accessori per una giornata di test gratuiti dedicata a tutti gli amanti degli sci stretti.

Dopo la prima fortunata tappa di Passo Lavazè, in Trentino, la giornata di test si sposta in Valle d’Aosta a Torgnon, in località Plan Prorion sul magnifico tracciato immerso tra le montagne che si sviluppa accanto al bar-ristorante Lo Vierdzà.

Oltre a provare i migliori sci da fondo in commercio, sarà l’occasione per incontrare la redazione di SciFondo.