I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

TUTTOSPORT - Champions, Inter-Barcellona 1 a 2; i nerazzurri chiudono così al terzo posto nel girone F "retrocedendo" in Europa League. Partono fortissimo, ma vanno sotto al 23' alla prima sortita blaugrana, firmata Perez. Napoli, esonerato Ancelotti, arriva Gattuso; dopo la vittoria sul Genk e la qualificazione agli ottavi di Champions League, il club azzurro ha comunicato la decisione.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Inter-Barcellona 1 a 2; Lautaro non tradisce, Lukaku illude ma sbaglia troppo, Ansu Fati incanta; Barça B, ma neppure l’Inter è in versione A. Più di tutti manca Sensi con le sue variazioni. Pesano troppo i 3 gol sbagliati da Lukaku, nerazzurri in Champions League. Il Napoli esonera Ancelotti e chiama Gattuso; la decisione dopo la vittoria sul Genk. Il Milan aspetta Ibra a braccia aperte e sogna.

LA STAMPA VDA - La pazienza premia Brocard, è pronta a tornare in Coppa. Dalla Ihl alle donne Gladiators tre volte ko. Volley, la Cogne sorride ancora, scivola il Fenusma-