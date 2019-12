Calcio: Prima cat, per il SVC un pareggio che vale una vittoria

Solo il St-Vincent/Chatillon ha sorriso domenica 8 scorsa nella dodicesima giornata del campionato di Prima categoria, per il pareggio a reti bianche contro la Mappanese. I termali hanno più volte sfiorato il vantaggio ma, complici una traversa e alcune discutibili decisioni arbitrali, i piemontesi sono riusciti a evitare la sconfitta; per il SVC il punto è valso la momentanea uscita dalla zona retrocessione. Hanno invece interrotto la striscia positiva il Quart e il Grand Paradis, sconfitti entrambe per 3 a 0 rispettivamente contro il River Leinì e il Cafasse Balangero. Ha perso anche il Fenusma, ma non è una novità, per 1 a 0 contro il Montanaro.

Seconda categoria

E' andata meglio alle valdostane impegnate in Seconda categoria. Il CGC Aosta ha conquistato un punto contro il Gaglianico che sa quasi di beffa; dopo essere passati meritatamente in vantaggio gli aostani si sono fatti raggiungere. Bene l’Aosta 511, che ha vinto per 2 a 1 contro il Pollone. E' finita invece 1 a 1 la sfida tra Montjovet/Champdepraz e Valle Elvo Occhieppese e hanno perso lo Chambave 2 a 1 in casa per mano del Lessona e il Valdigne che ha subìto un 4 a 0 senza appello dalla Dilettantistica Biella).

Terza categoria

Boccata d'ossigeno per il fanalino di coda Grand Combin, che è tornato alla vittoria con il 3 a 2 rifilato al Franceschina. I ragazzi di mister Blanc sono passati in vantaggio nel primo tempo per poi subire la rimonta dei piemontesi ma nella ripresa sono stati capaci a riportarsi in vantaggio e a blindare il risultato.