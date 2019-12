I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport - Lazio-Juve, ecco perchè i bianconeri hanno perso. I tifosi (una parte) continuano a criticarlo, Sarri a farlo giocare. Non bastassero le spiegazioni che il tecnico ripete a ogni conferenza stampa riguardo alla sua importanza sul piano tattico, Bernardeschi ieri ne ha data altra conferma pratica. Inter-Barcellona, Messi non convocato. Sorride Antonio Conte: Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, già qualificato agli ottavi di Champions League (e certo della prima posizione), ha scelto di tenere a riposo il fresco vincitore del sesto Pallone d'Oro Lionel Messi in vista del match del Giuseppe Meazza di Milano contro l'Inter.

La Gazzetta dello Sport - Verratti esalta Icardi: 'un leader, con lui Psg da Champions'. È un Marco Verratti sempre più leader e maturo che punta a traguardi importanti con la Nazionale e col Psg con cui ha rinnovato fino al 2024. Ibra ha scelto il Milan, l'ultimo scoglio è la formula del contratto. Non a caso ieri il coordinatore dell’area tecnica del Bologna Walter Sabatini ha annunciato che la pista emiliana era chiusa.

La Stampa VdA - Il Pdhae si rilancia, Aygreville a Cigliano soffre, lotta e vince. Bocce, Bassa Valle, exploit casalingo. Basket, Chez Drink in testa, Montalto ko