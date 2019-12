Calcio Mercato: Eccellenza, il Borgaro chiama Miello per tentare la rincorsa all'Aygreville

E' l'Aygreville la squadra da battere nel girone A del campionato di calcio di Eccellenza e il Borgaro di patron Licio Russo prepara come meglio può la rincorsa ai rossoneri, a +6 dai piemontesi.

E dunque, dopo la partenza di Varvelli al PDHAE, il ds borgarino Domenico Cicciù cerca di rinforzare la rosa portando in spogliatoio un giocatore esperto dall'ottimo curriculum: si tratta dell'attaccante esterno Umberto Miello, che affiancherà il capitano Pinelli. Il classe 1992 è reduce dall'esperienza al Casale in serie D, dove ha segnato tre reti. Prima aveva totalizzato 54 presenze al Ligorna e ha vestito le maglie di Chieri in D, Como in C1 e Monza in C2. Per Miello c'è stata anche una presenza in serie B con la maglia del Torino, datata 26 marzo 2011 in Ascoli-Torino 0-4 dopo la trafila nelle giovanili granata e in Primavera.