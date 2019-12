Calcio a 5: Coppa Italia U19; Matteo Grange carica l'Aosta 511

Con Joao Zatsuga Monteiro è stato l'artefice del successo per 2 a 1 contro l'Orange Futsal in Coppa Italia, poi è stato tra i protagonisti dell'8 a 3 contro il CDM Futsal Genova. Matteo Grange piace sempre di più a mister Tiago Calli che ha messo al lavoro la squadra Under 19 dell'Aosta 511 in vista dello scontro, domenica prossima, con il Rhibo Fossano.

Quinto posto e 15 punti in classifica i gialloblù aostani, 12 punti e settimo posto per il Fossano che al campionato non ha più molto da chiedere, vista anche la distanza siderale dalle formazioni di vertice, l'L84 al primo posto con 30 punti e l'Orange Futsal al posto d'onore che di punti ne ha 27. Gli aostani invece alla possibilità di accedere ai playoff ci credono ancora ma per riuscire nell'impresa devono vincere almeno otto delle prossime 11 partite della stagione.

"E'un obiettivo possibile - ha affermato Tiago Calli - anche considerando la classifica corta: sei punti separano il Top Five terzo (19 punti) dall'Elledì Carmagnola sesto (13) e in mezzo ci siamo anche noi". Per la trasferta a Fossano, Calli potrà contare sia su Grange sia su Monteiro dal primo minuto.