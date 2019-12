Calcio: Promozione, Fermanelli sprona lo Charvensod, 'deve accedere ai playoff'

"La squadra ha bisogno di una scossa e io la darò; voglio due vittorie di fila, non è possibile non essere capaci di vincere due partite consecutivamente". Quelli che domenica gli erano vicini dopo la partita persa in casa per 2 a 0 contro il Quincitava hanno assicurato che era imbufalito Claudio Fermanelli, mister dello Charvensod di Promozione che lunedì ha già iniziato gli allenamenti e chiede ai suoi spirito di sacrificio e 'onor di maglia' in vista della difficile sfida con il Venaria Reale.

"Abbiamo perso in casa contro un avversario giudicato più che abbordabile - ha detto il tecnico gialloblù - adesso proviamo ad andare a vincere in casa della quarta in classifica". Lo Charva oggi è due punti sotto la zona playoff, che inizia con il Lascaris a 21 punti. "Non dobbiamo lasciarsi sfuggire l'obiettivo dei playoff - insiste Fermanelli - abbiamo costruito un progetto con questo obiettivo minimo e non intendo mollare la presa. La Promozione è un campionato difficile, serissimo, dove chi sbaglia una volta sola può essere punito per un'intera stagione. Ma dobbiamo farcela".