Bocce f: Promozione, la Bocciofila Zerbion domina la classifica

Sale in classifica del campionato di Promozione femminile la Bocciofila Zerbion, che in trasferta nell'astigiano ha affrontato la blasonata Società Perosini e ha vinto per 14 a 2. Una prestazione corale, quella delle valdostane, come hanno confermato loro stesse dopo la partita: "Loro sono giovani, forti, determinate ma hanno patìto assenze importanti e per batterle abbiamo messo in campo tutta la nostra esperienza. Il nostro sforzo è stato premiato con un successo tanto largo quanto inaspettato".

Sarà invece recuperato sabato 14 dicembre l'incontro di serie A2 che vede opposte le società Andora e la Bassa Valle Helvetia, non disputato sabato 7 dicembre e già rinviato una prima volta per il maltempo.

RISULTATI E CLASSIFICHE