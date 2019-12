Basket: U15, Parisi trascina l'Eteila alla terza vittoria

Continua a mietere vittorie in campionato l'Under 15 dell'Eteila Basket che ora veleggia vento in poppa al terzo posto in classifica. Domenica i ragazzi di coach Albanese hanno sfidato il Don Bosco Rivoli vincendo per 68 a 61 ma soprattutto dimostrando un'ottima visone di gioco e grande tenuta fisica. In giornata particolarmente Parisi, Vargas e Paba.

Il primo quarto si è chiuso con i valdostani capaci di doppiare i punti degli avversari 22 a 11; nel secondo quarto finito 13 a 16 i bianchi di Albanese hanno ceduto qualche metro agli avversari piemontesi che hanno ridotto lo svantaggio ma l'illusione per il Rivoli è durata poco: 19 a 19 il terzo parziale e infine 14 a 15 per il successo dell'Eteila.

Formazione Eteila e referti: Saltarelli D. 6 Della Schiava I. Calderone A. 4 Parisi A. 13 Ricci S. Graziola S. Vecchioli Vargas F. 11 Di Francesco E. Toldo N. 2 Camos M. 9 Polin M. 12 Paba E. 11.