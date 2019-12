Hockey ghiaccio: IHL Division; I Gladiators si piegano ai Rossoblu Milano

HC Aosta Gladiators – Milano Rossoblù 2-3 (1-2, 0-0, 1-1)

HC Aosta Gladiators: Fabio Pietromica, Philippe Charles, Federico Bottani, Giorgio Cosentino, Fabio Lombardo, Mattia Cicchetti, Davide Baraldi, Michael Lattanzi, Stefano Sozzi, Pascal Blanc, André Guichardaz, Alessandro Birtig, David Cicchetti, Luca Baraldi, Tommaso Luche, Claudio Dezoppis, Simone De Luca, Luca Pignataro, Nicolo' Bufacchi, Nicolò Napoli. Coach: Luca Lattanzi.

Marcatori: Michael Lattanzi (0:15), Fabio Lombardo (48:08).

A distanza di sette giorni dall'ultima sfida, il Milano Rossoblù torna in corso Lancieri, accompagnato anche stavolta da una discreta delegazione di supporters, ma finisce all'opposto della domenica precedente, con i lombardi che trovano i primi tre punti della stagione. Ai Gladiators non serve aprire le marcature in appena 15 secondi dall'ingaggio iniziale, perché gli avversari prima rimontano (17;01) e poi, nel giro di poco più di un minuto, si portano avanti (18:28).

La seconda frazione è parecchio fisica, con le due compagini che si equivalgono, tanto che finisce a reti inviolate. Nella terza, i valdostani colmano il gap a 48:08, sfruttando una superiorità, ma non riescono ad imprimere la loro andatura alla gara, tanto che appena dopo, a 49:46, il Milano Rossoblù allunga nuovamente. Da lì alla fine è storia di qualche fallo di troppo e nemmeno il tentativo estremo di sei uomini di movimento riapre la sfida. Milano vince ed Aosta è seconda nel girone ovestt di IHL division 1, con 12 punti.

Metà di quelli del Chiavenna, che conduce a 24. E sarà proprio la sfida con la capolista, in trasferta, con il prossimo turno dei Gladiatori. Si giocherà domenica 29 dicembre. In mezzo, Natale e tempo quanto basta per raccogliere le idee e riflettere su cosa non ha funzionato stasera.