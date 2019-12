Hockey f: Le Gladiatrici divorate dalle Aquile tirolesi

Eagles Südtirol Alto Adige – HC Girls Project 18-0 (4-0, 10-0, 4-0)

HC Girls Project: Elena Tosatto, Carmen Ribet, Chiara Vola, Martina Tovo, Sharon Roccella, Monica Daniela Villa, Alessia Maria Loto Gisonna, Fiamma Da Ponte Becher, Alessia Terranova, Marta Mazzocchi, Laura Coppes, Micaela Bellussi, Federica Dell'acqua, Corinna Faverzani, Enja Chiarini, Ester Herin. Coach: Luca Baraldi.

Riduttivo definire difficile il turno che attendeva, questo fine settimana, le ragazze dell'HC Girls Project, la compagine femminile promossa dalla società sportiva Galdiators. Bolzano, con i suoi 21 punti su 7 partite disputate, ha le mani saldamente sul titolo italiano e lo score finale restituisce quanto tale status abbia ragion d'essere.

Onore comunque alle ragazze per aver affrontato, con mentalità combattiva ed il sorriso che non manca mai loro, un turno proibitivo. Prossima partita, la penultima della prima fase del campionato, il 21 dicembre, contro il Valdifiemme. Si giocherà in casa, alla patinoire di corso Lancieri, ed essere sugli spalti potrebbe essere il regalo di Natale che le Girls Project non mancheranno di apprezzare.