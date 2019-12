Calcio: Seconda cat; crolla lo Chambave, sempre più fanalino di coda

Ha toccato il fondo della classifica, lo Chambave nel campionato di calcio di Seconda categoria, sconfitto in trasferta per 2 a 1 dal Lessona all'undicesima giornata.

La formazione di media Valle guidata da Roberto Blanc resta ultima in classifica con due punti, il Lessona sale dal penultimo al terzultimo posto con sette punti. Partita già chiusa nel primo tempo con due reti di Trabaldo e Cagni per i piemontesi; nella ripresa i verdi valdostani hanno reagito così come avevano fatto una settimana prima con il La Cervo ma è un'autorete di Bianchetti a riaccendere le speranze dello Chambave.

L'attacco però è troppo sterile, Gabrielli e Spalla non si trovano anche perchè si cercano davvero poco e la partita finisce tra gli sbadigli del pubblico piemontese. "E' colpa nostra, non abbiamo spinto a dovere dopo l'autorete del Lessona - è stato il mea culpa di Blanc - dobbiamo trovare la forza di reagire a questo momento nero, lo dobbiamo anche ai nostri tifosi, sempre più comprensibilmente delusi'.