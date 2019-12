Calcio: Promozione; battuta d'arresto per l'ambizioso Charvensod

Inciampano in casa nel modesto Quncitava e si allontanano dalla zona playoff, i gialloblù di mister Claudio Fermanelli sconfitti per 2 a 0 da un micidiale uno-due dello scatenato attaccante Mauro Pititto.

Lo Charvensod in campo si è visto molto poco: dopo un primo tempo in cui i piemontesi sfiorano in un’occasione la rete del vantaggio, nella ripresa i granata continuano a fare la partita e a distanza di appena tre minuti l'uno dall'altro arrivano i gol del bomber. Dopo aver sbloccato il punteggio il Quincitava è riuscito ad amministrare nel migliore dei modi il doppio vantaggio, senza rischiare troppo dalle parti di Chiodi.

Lo Charvensod davanti al pubblico amico del Guido Saba è sembrato smarrito, incapace di reagire e la sconfitta è arrivata inevitabile. "Questa partita così come si è svolta e terminata ci invita a riflettere sulle nostre ambizioni - ha ammesso Fermanelli nel dopopartita - ma dobbiamo riagganciare quanto prima la zona playoff perchè abbiamo mezzi e qualità per farcela. Voglio vedere meno presunzione e più grinta in campo".

RISULTATI E CLASSIFICA