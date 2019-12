I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport - Lazio Juve 3 a 1, Ronaldo non basta e l'Inter resta prima. In gol per i biancazzurri Luis Felipe, Milinkovic e Caicedo. Se c'era un dubbio sulle ambizioni spumeggianti della Lazio, il 3-1 servito alla Juventus in rimonta all'Olimpico serve perfettamente allo scopo. Così come non deve ingannare la prima mezz'ora condotta a buon ritmo dai bianconeri, capaci di sprecare il vantaggio firmato Cristiano Ronaldo (di nuovo a segno su azione dopo 49 giorni) con un finale di tempo e una ripresa a bassissima intensità. Vittoria dell'Atalanta 3 a2 in rimonta sul Verona; l'Udinese ferma sull'1 a1 uno stanco Napoli.

La Gazzetta dello Sport - Una superLazio ribalta la Juve, Sarri perde la prima partita e scivola a -2 dall'Inter. Udinese -Napoli 1 a 1, Ancelotti 'mai pensato di andarmene'. Atalanta-Verona 3 a 2; i ragazzi di Gasperini vincono in Rimonta ma i veronesi hanno tanto da recriminare.

La Stampa VdA sport - 'Nello scialpinismo grande esperienza ma la strada per i giochi è ancora linga'. Calcio a 5, in A2 l'Aosta rischia di vincere con il Chiuppano, poi crolla. Calcio, Aygreville in trasferta, PDHAE non può più sbagliare.