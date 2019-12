Calcio: Ecc/A: Infinito Aygreville, brilla come la stella cometa sull'albero di Natale

Oggi a Cigliano Alicese 1 Aygre 2; buon inizio di partita dell'Aygre che dopo 10 minuti colpisce con il solito Manuel Brunod e la partita scorre con continui capovolgimenti di fronte ma i rossoneri del Patron Zoppo conquistano l’intera

Bisontino Brunod apre le marcature e l’Aygreville vola verso l’infinito. Anche l’Alicese, reduce da un tennistico 7 a 0 contro il Trino e allestita per il salto di categoria, seppur con l’onore delle armi ha dovuto ammainare bandiera contro i valdostani che nel finale ha fatto esordire il neo acquisto Jean Marc Favre.

Un primo tempo vivace ed effervescente con le due squadre bene impostate in campo con mister Fermanelli che chiude tutte tutti i quadranti del campo. Il secondo tempo e la bella copia del primo con la palla che stazione spesso al centro campo. Ma l’Aygreville colpisce ancora con Emanuele Mazzocchi.

E’ a questo punto che l’Alicese tenta il tutto per tutto con continue incursioni nella metà campo dei rossoneri che gestiscono con freddezza grazie anche a un Pomat che dirige la difesa e annulla i tentativi di affondo.

A una ventina minuti dal novantesimo Monteleone causa un calcio di rigore e rimedia l’espulsione. Calcia Andrea Amato e porta il risultato su 2 a 1.

L’Aygreville in dieci è immensa, si difende con qualche affanno ma intimorisce gli avversari con fulminanti contropiedi e potrebbe portare a tre il bottino, ma gli avanti sono stanchi per i continui rientri a copertura.

Mister Rizzo a un quarto d’ora dal triplice fischio inizia a coprire la squadra con il nuovo acquisto Jean Marc Favre ex Biellese e fratello di Ervè e Mongino per Mazzocchi. Domenica. arriva lo Stresa e l’immenso Aygreville è sempre in testa alla classifica come la stella cometa sull’albero di Natale.

Sorride anche Roberto Cretaz dalla panchina del PDHAE: contro il Rivoli gli orangerossoblù calano il poker: 4 a 0 con la rete in apertura di Cervato, doppietta di Menabò e quarto gol di Comentale.

Nel prossimo turno l'Aygreville affronta lo Stresa, 15 punti e decimo posto in classifica; il PontDonnazHoneArnad sarà in trasferta in quel di Baveno, undicesima con 15 punti.

RISULTATI E CLASSIFICA