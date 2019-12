I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport - La Roma ferma l'Inter, ora la Juve può tornare prima. Controllati bene da Smalling e Mancini, questa volta Lukaku e Lautaro restano a secco. Bravo Mirante (in campo al posto dell'infortunato Pau Lopez) con due interventi decisivi. Coppa Italia, Parma e Cagliari avanti a spese di Frosinone e Sampdoria; troppa Udinese per il Bologna che perde 4 a 0. Sono i bianconeri di Udine a conquistare un posto negli ottavi di finale di Coppa Italia, dove ad aspettarli c'è già la Juventus.

La Gazzetta dello Sport - Inter-Roma 0 a 0, la sfida tra la LuLa e Zaniolo finisce senza reti; progatonista Mirante. I nerazzurri protestano per un braccio di Spinazzola, ma Calvarese ha visto bene. Ibra vota per la Serie A, tutto porta al Milan: count down per il sì. Ancora un fine settimana di attesa e poi si saprà se Ibra sarà un nuovo giocatore rossonero.

La Stampa VdA sport - Calcio a 5, in A2 l'Aosta sfida la capolista. Nel volley la Cogne prova a ripartire in casa. Bocce, Bassa Valle deciso, 'con il Pozzostrada serve la rivincita'