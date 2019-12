Basket: U16, l'Eteila di Artuso vince sul difficile campo di Vigliano

Vittoria in trasferta per l'Under 16 dell'Eteila Basket allenati da coach Artuso. Contro il Vigliano i 'bleus' hanno vinto per 72 a 51, dimostrando un ottimo gioco di squadra, soprattutto in difesa. Sotto canestro si sono distinti Tomalino con 18 centri e D'Aloia con 12 referti a segno. "Tutti i ragazzi si sono mossi bene - ha commentato Artuso - tenendo la loro posizione senza dimentare la visione di gioco complessiva. L'avversario è molto forte in casa, il nostro successo è stato 'costruito' con pazienza e grande tenacia agonistica".

Questi i parziali del match: 11-21, 13-7, 9-26, 18-18: l'Eteila si è mantenuta costantemente all'attacco 'mollando' solo nel finale quando il punteggo era ormai al sicuro.

Formazione Eteila e referti: Rinato, Cheney 13, Andriolo 15, Broccolato, Luboz 3, Ferraro, Bragardo 1, Mantovani 6, Regruto Tomalino 18, Macrí 2, Aiello 2, D'Aloia 12.