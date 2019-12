I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport - Inter, Marotta: 'scudetto? La Juve lo vincerà anche quest'anno'. 'ad dei nerazzurri gioca a fare lo scaramantico non soffermandosi sulla formazione nerazzurra, attuale capolista della classifica di Serie A. Coppa Italia, Parma e Cagliari avanti a spese di Frosinone e Sampdoria; troppa Udinese per il Bologna che perde 4 a 0. Sono i bianconeri di Udine a conquistare un posto negli ottavi di finale di Coppa Italia, dove ad aspettarli c'è già la Juventus.

La Gazzetta dello Sport - Inter-Roma, la notte delle stelle crescenti; la LuLa sfida Zaniolo. La prima alla Scala si gioca a San Siro. Inter-Roma è un "partitone" a tutti gli effetti, e per vari motivi. Ibra vota per la Serie A, tutto porta al Milan: count down per il sì. Ancora un fine settimana di attesa e poi si saprà se Ibra sarà un nuovo giocatore rossonero.

La Stampa VdA sport - Pellegrino e De Fabiani, niente Lillehammer. Memorial Fosson, arriva l'eliminazione diretta. Per Giulia Albano exploit in SuperG