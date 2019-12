MEMORIAL GIORGIO MININI: Sempre più ghiotto, sale la qualità con il montepremi più ricco

Sale in classifica il Torneo di Chatillon che per l’edizione numero 22 si presenta con un montepremi di 14.300 euro, con la conferma dei 5.000 euro riservati al torneo femminile, degli 8.000 euro per quello maschile, a cui si aggiungono, per la prima volta, 1.300 euro per il torneo di doppio maschile, torneo presentato nel 2018 in forma sperimentale ed ora supportato da un prize money che potrà avvicinare più di una coppia di giocatori.

Andrea Basso

Se sale il montepremi cresce anche la qualità tecnica e si conferma quindi di altissimo livello il Memorial Giorgio Minini – Open nazionale di tennis della Valle d’Aosta, che per questo appuntamento, si presenta con un’altra grossa novità.

Dopo l’impianto di illuminazione potenziato lo scorso anno, sono appena stati consegnati i nuovi tre campi di gioco, sempre in sintetico, con una resina, grade 2, (certificata dalla ITF) presentando i tre rettangoli di gioco con una superficie medio-lenta, decisamente più abbordabile della precedente, grade 5, dove solo i giocatori da “cemento” si trovavano a loro agio.

L’innovazione allargherà certamente la platea dei contendenti di prima fascia, 1a e 2a categoria, che a Chatillon potranno mostrare tutto il loro valore.

Appena consegnati i tre campi di gioco, da inizio della prossima settimana, il palasport di Chatillon, ospiterà i 24 protagonisti di 4a categoria, tutti dei club valdostani, del tabellone maschile e poi femminile di questo torneo che avrà il suo clou domenica 22 dicembre con i match di finale.

Le iscrizioni per i Terza categoria si chiudono lunedì 9 dicembre, per i Prima e Seconda categoria giovedì 12 dicembre. Per iscriversi al doppio, c’è tempo fino alle ore 12 di sabato 14 dicembre.

La macchina organizzativa, come sempre, è in capo al Tennis Club Chatillon/Saint-Vincent, ed altrettanto confermata è la collaborazione della MdM di Chatillon della famiglia Minini, Main Sponsor di un torneo che vuole ricordare la figura di Giorgio Minini, illuminato imprenditore prematuramente scomparso nel 1995, amico del tennis della media Valle. Marginale per i non addetti ai lavori, ma certamente un valore aggiunto per i giocatori del Memorial Minini, la conferma dell'ospitalità che sarà garantita a tutti i giocatori dai quarti di finale; uno sforzo importante che sempre più diviene eccezione nei tornei open e che il “Minini” ha voluto con forza confermare.