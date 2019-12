Ginnastica: La Gym Aosta impegnata a Tortona e a Porto San Giorgio

Un fine settimana in trasferta, per la Gym-Aosta, quello che parte da venerdì 6 dicembre e terminerà domenica 8. Sono due infatti gli appuntamenti in programma. A Tortona si svolgerà il tradizionale “Memorial Barbara Gemme”, manifestazione interregionale di ginnastica artistica femminile che vedrà la partecipazione di ben 22 ginnaste della Gym, sia nel programma A (agoniste Gold) che in quello B (agoniste Silver) e un po’ in tutte le categorie. A Porto San Giorgio, invece, è in programma il “Torneo Nazionale delle Regioni” di ginnastica ritmica e qui la Gym farà scendere in pedana 2 squadre “allieve” per un totale di 9 ginnaste. In entrambe le competizioni la Gym-Aosta rappresenterà la Valle d’Aosta.