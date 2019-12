Calcio a 5: Coppa Italia U19, rivincita dell'Aosta sul Futsal Orange

Pronto riscatto in Coppa Italia per i gialloblù di Rodrigo Rosa, che con gli astigiani avevano pareggiato 1 a 1 in campionato e quei due punti persi erano costati una 'discesa' in bassa classifica. Ieri sera però l'Aosta 511 Under 19 di calcio a 5 si è presa una grossa rivincita sull'Orange Futsal, sconfitta 2 a 1 al PalaSanQuirico di Asti nella sfida a eliminazione diretta per la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia.

Vittoria in rimonta per gli aostani: nel primo tempo Orange in vantaggio con Scavino e sul finire pareggio di Matteo Grange per l'Aosta. Nella ripresa la formazione di Calli prende più coraggio e trova la rete della vittoria con Joao Zatsuga Monteiro. Agli ottavi l'Aosta 511 incontrerà a gennaio, subito dopo la pausa per le festività natalizie, il forte Videoton Crema che ha sconfitto per 5 a 4 il Lecco C5 nel girone della Lombardia.

"Sarà tutto meno che una passeggiata - commenta Rosa - siamo felici per aver passato il turno ma ci guardiamo bene dal cantar vittoria perchè adesso arriva il momento difficile".