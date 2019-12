Basket: Giovanni Artuso si ripende l'Under 16 Silver dell'Eteila

Ha solo un anno di vita ma sogna grandi imprese, l’Under 16 Silver dell'Eteila Basket. Squadra che da quest’anno è allenata da Giovanni Artuso rientrato nel settore giovanile dopo l’esperienza della scorsa stagione al fianco di Mario Tardito come assistente della serie D. Coach Artuso ha preso il posto di Stefano Saudin che si è trasferito a Trieste e ha passato un 'testimone' carico di belle speranze. L'Under 16 Silver è frutto di una proficua collaborazione con il Sarre, che ha un buon vivaio ma insufficiente a formare un team da campionato; la Silver dell'Eteila è formata esclusivamente da giocatori nati nel 2004. Lo scorso anno i ragazzi hanno disputato un eccellente campionato che ha condotto la squadra alle porte delle final four per il titolo Piemontese, mancate per un soffio.

In questa stagione la squadra è stata inserita nel girone 'giallo' del campionato regionale assieme al Basket Cossato, Basket Cigliano, Basket Vigliano, ECS Basket, Basket Vercelli Rices e ASD Golden River.



La formazione: Costante Mantovani, Giovanni Macrí, Elijah Ferraro, Edoardo Regruto Tomalino, Pietro Pacchiodi, Gabriele Bragardo, Matteo Andriolo, Daniel Cheney, James D'Aloia, Joseph Aiello, Roberto Broccolato, Matteo Malara, Tristan Luboz, Niccolò Straccini, Giuseppe Rinato.