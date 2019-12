Atletica: Stagione 2020, i minimi per i Tricolori

È online la tabella dei minimi di partecipazione per i campionati italiani 2020 indoor e all’aperto. Le rassegne tricolori in sala si svolgeranno nel mese di febbraio ad Ancona: juniores e promesse (8-9), allievi (15-16) e assoluti (21-23) quest’anno anche con le prove multiple, che invece metteranno in palio i titoli allievi, juniores e promesse a Padova (1-2 febbraio).

Nella stagione outdoor gli Assoluti sono in programma a La Spezia (26-28 giugno), preceduti dai campionati italiani juniores e promesse a Grosseto (12-14 giugno) e seguiti da quelli allievi (Rieti, 3-5 luglio), mentre per i cadetti la sede indicata è Forlì (3-4 ottobre).

I MINIMI PER SPECIALITA