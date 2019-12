I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport - Buffon, 'serie B? Sono rimasto alla Juve pur rinunciando a tanto'. Sul palco dell'evento Trofeo Agnelli 2019, è Gianluigi Buffon, portiere della https://www.tuttosport.com/calcio/serie-a/juventus/Juventus, a parlare cominciando da una scelta importante del suo passato legato ai colori bianconeri. Coppa Italia, troppa Udinese per il Bologna che perde 4 a 0. Sono i bianconeri di Udine a conquistare un posto negli ottavi di finale di Coppa Italia, dove ad aspettarli c'è già la Juventus.

La Gazzetta dello Sport - Ibra vota per la Serie A, tutto porta al Milan: count down per il sì. Ancora un fine settimana di attesa e poi si saprà: si saprà se Ibra sarà un nuovo giocatore rossonero. Lukaku e Smalling, il rilancio dei giganti al test Inter-Roma. Alti sono alti. Grossi sono grossi. Amici, pure. Domani in aggiunta avversari.

La Stampa VdA sport - Atm Cup, la capolista vince ma non convince. Calcio, al PDHAE l'inverno porta il ritorno di Varvelli. Ciclismo, la pioggia e il fango esaltano Pesse e Agostinacchio