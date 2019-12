Calcio: Hans Nicolussi Caviglia segna e trascina il Perugia agli ottavi di Coppa Italia

Un gol del centrocampista valdostano Hans Nicolussi Caviglia, il primo segnato a una squadra di serie A, ha lanciato il Perugia in Coppa Italia. Caviglia ieri è stato tra gli artefici del successo per 2 a 1 della formazione umbra di serie B contro il Sassuolo negli ottavi di Coppa Italia. Il Perugia aveva già eliminato il Brescia e ora prosegue il cammino in Coppa: affronterà il Napoli e mister Massimo Oddo ha confermato che il 19enne giocatore valdostano sarà in campo dal primo minuto.

La cronaca della partita racconta quanto il talento della Vallée sia stato importante per i biancorossi: Perugia in vantaggio al 10′ con un colpo di testa di Mazzocchi e al 17' Hans Nicolussi Caviglia ha raddoppiato con un calcio di punizione e sul finire del primo tempo ha sfiorato il 3 a 0. Nella ripresa Bourabia al 37' ha ridotto le distanze per il Sassuolo ma sempre Caviglia si è reso fondamentale negli ultimi minuti 'sacrificando' la posizione a centrocampo per unirsi ai compagni in retroguardia e smorzare gli attacci dei neroverdi.